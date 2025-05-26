苹果5s什么时候上市的

苹果公司推出的苹果5S是一款具有划时代意义的产品。2013年9月11日凌晨，以北京时间计算，这款手机在苹果公司举办的新品发布会上首次面向公众亮相。这次发布会吸引了全球众多科技发烧友的热切关注，苹果公司凭借其独特的产品特点，再次成为了众人关注的焦点。

新品上市后，2013年9月20日，苹果5S在包括香港在内的多个国家和地区开启了销售之旅。现场气氛热烈，众多消费者争相在店铺外排队，渴望成为首批拥有这款新手机的幸运儿。苹果5S很快便成为了市场上的抢手货。

市场数据显示，自苹果5S推出以来，该手机凭借卓越的性能和独特的外观设计，赢得了消费者的广泛好评。它内置了A7处理器，成为市面上首款配备64位处理器的智能手机，同时在拍照功能上引入了指纹识别等创新技术，这些优势显著增强了其市场竞争力。

苹果5S随后在多个地区的市场中逐渐流行起来。尽管不断有新款手机型号问世，它仍旧在苹果手机的发展史上占据着关键地位，被众多人奉为手机的典范。你有没有使用过苹果5S？欢迎在评论区分享你的使用感受。