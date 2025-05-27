iphone7上市时间

苹果公司生产的iPhone 7手机影响力显著，其发售时间引起了广泛的注意。这个日期的公布，不仅揭示了苹果公司带给消费者的最新科技体验，还引发了手机市场的一股强烈震荡。

iPhone 7在美东时间2016年9月7日首次与公众见面，而我国的时间是次日凌晨1点。这个时间点恰好与苹果公司发布新产品的传统时间一致，通常他们都会在每年的9月举行新品发布会。在发布会上，苹果公司对iPhone 7的所有新特性和功能进行了全面而详细的讲解，引发了全球消费者对该手机的极大关注和期待。





2016年9月16日，iPhone 7及其Plus型号正式上市销售。当天，全球范围内的苹果零售店门前都出现了长长的队伍，众多消费者争相购买。这款手机带来了许多新颖的功能，比如取消了3.5mm耳机接口，增添了防水防尘的功能，这些特色吸引了众多消费者的目光。

国内消费者对iPhone 7的喜爱依旧强烈，众多果粉提前就预订了，一上市就迅速被抢购一空。回想起iPhone 7上市的那段时间，那份热潮依然历历在目。你还记得当时身边有人争相购买iPhone 7的场景吗？不妨在评论区分享一下。