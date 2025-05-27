我国轰炸机在国防建设中占据着至关重要的地位，既是执行战略威慑与打击任务的主力，同时也充分彰显了我国的军事力量。此外，它在保障国家安全和地区稳定方面起到了至关重要的作用。

我国轰炸机技术正逐步提升。以轰-5型号为例，这款轰炸机是在苏联伊尔-28轰炸机的基础上，经过我国改良设计并投入使用的亚音速轻型轰炸机。在轰-5服役期间，它为我国空军和海军航空兵提供了稳定的战术轰炸支持。轰-5参与了多次训练和实战演习，助力部队在轰炸机操作技能方面积累了宝贵经验。





轰-6系列轰炸机得益于技术进步，已成为我国轰炸机部队的核心力量。轰-6K型轰炸机的问世，显著提升了我国远程打击的实力。该机型能够携带多种精确制导武器，且能在防区外进行打击。其航程极远，能够覆盖周边关键区域，从而极大地拓展了我国的战略威慑区域。经过多次的远洋训练，轰-6K飞机展现了出色的性能，让众人亲眼目睹了我国轰炸机的强大实力。

我国今后将持续推进新型轰炸机的研究和开发进程。此类轰炸机将整合更为前沿的技术，包括隐身技术和人工智能。它们将拥有更强大的生存能力、更精确的打击效果以及更长的航程。届时，我国的轰炸机在维护国家利益方面，将扮演至关重要的角色。