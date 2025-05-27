h61主板最高配什么cpu

英特尔在早期推出的主板产品中，H61型号颇受欢迎。至于这款主板所能支持的最高CPU型号，其受限于主板接口规格和供电设计等多种因素。只要合理选择配件，便可以规避性能浪费和兼容性问题，从而实现更优的性能搭配。

H61主板使用的接口是LGA1155，这种接口的一大优点是兼容性极强，可以适配众多型号的Intel CPU。然而，在考虑供电设计等关键因素时，若选择Intel Core i7-3770与之搭配，无疑能够显著提高整体性能，这无疑是一个较为高端的选择。i7-3770处理器配备了四核八线程的高性能配置，其基础运行频率为3.4GHz。通过睿频技术的应用，该处理器的频率还能进一步提升至3.9GHz。在性能上表现出色，完全能够满足日常办公的使用需求，同时还能流畅支持高清影音的播放。无论是进行文档处理，还是观看高清电影，它都能轻松应对。

若预算有限，Intel Core i5 - 3470 依然是个不错的选择。它具备四核四线程的架构，主频达到了3.2GHz，而且睿频技术还能将其提升至3.6GHz。对于大多数家庭用户而言，无论是进行小型游戏还是上网浏览，i5 - 3470 的性能完全能够满足他们的需求。而且，相比i7 - 3770，它的价格更加亲民。

H61主板尽管与那些CPU相匹配，但在实际操作过程中，可能会遇到电力供应不足的问题。