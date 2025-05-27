诺基亚现在在做什么业务

诺基亚一度是手机行业的领头羊，目前其业务触角已延伸至多个不同领域。即便它已不再在手机市场占据主导地位，但在通信技术等众多行业中，诺基亚依然保持着旺盛的生命力。凭借其深厚的科技底蕴，诺基亚在行业内稳占一席之地。

诺基亚的主要业务领域包括网络基础设施。该业务为全球电信服务商提供5G网络设备、路由器、基站等产品。比如，诺基亚与全球众多著名运营商展开合作，帮助他们构建更快、更稳定的5G网络。通过这种方式，我们的日常通信以及物联网设备的连接变得更加流畅和高效。这些产品与解决方案显著推动了全球数字化的进程。

诺基亚在专利授权领域取得了显著成果，公司拥有众多通讯技术的核心专利，并向其他企业提供了这些专利技术的使用权限，从中获得了专利费用。这一举措不仅为公司带来了丰厚的收入，还巩固了其在技术创新领域的领先地位，进而推动企业不断加大研发资金的投入。





诺基亚进入数字健康领域，开发了多款可穿戴式健康监测设备和数据分析系统。这些设备，如搭载传感技术的穿戴产品，能够收集用户的健康数据，诸如心率、运动状况等，然后将这些信息传输到分析平台，最终为用户提供健康建议，帮助他们更好地管理个人健康。

它在智能交通领域也有所涉猎，涉及的业务包括但不限于交通流量管理和车载通信技术。这些智能交通解决方案能够有效缓解城市交通拥堵，提高交通运行效率，从而推动智能交通的进一步发展。