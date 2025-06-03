苹果7的售价受到多方面因素的影响，包括但不限于存储容量的大小、产品的新旧程度以及销售途径等。知晓其确切价格，有助于消费者在购买时制定出合理的预算，并作为参考依据。

苹果7这款手机在最初上市时定价不菲，64GB版本的官方标价大约在5388元左右，而128GB版本的价格则更高。然而，随着时间的推移，苹果公司推出了新的手机型号，导致苹果7全新机型在官方销售渠道停止销售。在停产初期，一些经销商处64GB的全新苹果7大约可以卖到3000到3500元。





二手苹果7的价格区间较广。若该设备外观完好、电池状况良好且运行平稳，64GB版本的二手苹果7大概售价在1000至1500元之间。但若设备外观存在磕碰或划痕、电池老化较为严重，其价格可能降至800至1000元。此外，二手商品的价格因销售渠道的不同而有所区别，比如在专门的二手交易平台和个人的二手市场，价格可能会相差100到200元。

翻新后的手机价格有其独特之处。一般来说，翻新质量尚可、配置普通的苹果7售价较为低廉，通常只需600至800元即可购得。而若是翻新工艺更为精湛、配件更加优质的机型，价格则会相对较高。