诺基亚n97多少钱当年

诺基亚N97一度成为市场瞩目的焦点智能手机。这款手机设计新颖，采用了滑盖设计，功能十分丰富，在手机行业产生了显著的影响。此外，它的价格也引发了消费者的极大兴趣。

2009年，诺基亚N97正式亮相市场，其价格不菲，超过五千元。这样的价格定位使其成为高端手机的代表，对于广大消费者来说，并非轻易能购买的产品。尽管当时高端手机市场竞争并未像现在这样激烈，各大品牌仍在激烈争夺市场份额。诺基亚N97凭借其独特优势，以较高的价格在高端市场稳固了自己的地位。像一些商务人士、追求潮流的年轻人会将其列为考虑范围。





2010年左右，市场上出现了许多竞争激烈的同类产品，诺基亚N97开始对售价进行调整。当时，其价格大约在三千元以上，与最初上市时相比，已经有了明显的降价，这让更多的消费者有机会购买。在这一段时间里，一些学生和普通的上班族也开始对这款手机产生了兴趣，并开始购买。

2011到2012年，智能手机市场发生了重大变化，安卓、苹果等操作系统的手机型号迅速崭露头角。与此同时，诺基亚的N97却逐渐失去了市场竞争力，价格也持续下跌，跌至一千多元。那时，它主要是在处理库存。回望过去，这款手机不仅象征着曾经的辉煌，更是诺基亚手机发展历程中的一个重要里程碑。