二手手机100元左右

这类价格段的二手手机市场有着自己的特点。这些手机普遍较为陈旧，但它们对于资金紧张、只需求基本功能，比如偶尔通话、发送短信的用户来说，还是有一定吸引力的。然而，在购买之前，必须全面了解其具体情况。尽管价格低廉，但在配置和性能上，它们与中高端手机相比，还是存在较大差距。

这类价格较低的二手手机品牌和型号选择有限，主要是知名度不那么高的国产品牌或者较早时期的热门型号。机身可能会比较厚，重量也相对较重，不过价格确实很亲民。有些手机在外观上可能有些独特之处，但在工艺和质感上很难和价格较高的手机相提并论，比如按键可能手感较硬，边框缝隙也可能稍微大一些。

尽管价格仅在百元左右，但它的运行内存和存储空间却显得有些局促。运行内存通常仅有几百兆，这样一来，一旦同时开启多个软件，系统便会变得异常缓慢，甚至可能频繁出现死机。此外，有限的存储空间只能容纳少量软件，拍摄照片或存储文件时，很快就会感到空间不足。

电池使用时间较长后，续航能力便成了一个大问题。多数电池无法实现一天一充，人们不得不时常携带充电设备。此外，拍照和音质等性能也一般，图像不够清晰，声音较为杂乱。然而，对于那些只求基本使用、不追求高端体验的用户来说，这些电池仍能基本满足需求。