小米mix2配置参数

小米MIX 2手机的配置非常出色。这款手机充分体现了小米在科技研发方面的雄厚实力，并且能够满足用户在不同场景下的使用需求。

小米MIX 2的屏幕尺寸达到了5.99英寸，足够大。无论是观看影视作品还是投身游戏，都能带来强烈的视觉冲击和身临其境的感觉。而且，屏幕的宽高比是18:9，分辨率高达2160×1080像素。这样的设计既保证了画面的清晰度，又使得握持感更加舒适，使得单手操作变得更加轻松和便捷。

该机型采用了高通骁龙835处理器，性能卓越，能耗管理得当。它拥有8GB的运行内存，并采用了UFS 2.1闪存技术，无论是处理多项任务还是运行大型游戏，都能确保运行顺畅，不会出现卡顿现象，响应速度极快，为用户带来了高效便捷的使用感受。

手机拍照功能是其关键特点之一，小米MIX 2配备了1200万像素的高清后置摄像头，运用了像素四合一技术，即便在光线昏暗的环境中，也能捕捉到清晰和明亮的画面。此外，它还拥有500万像素的前置摄像头，集成了多种美颜功能，完全可以满足用户日常拍照和自拍的各种需求。

这款设备电池续航能力出色，配备了3400mAh的电池容量，同时具备快速充电3.0功能。