苹果iphone价格表

现在市场上iPhone系列种类丰富多样，不同型号间的价格差异明显，消费者可以根据自己的经济状况和实际需要来选择最适合自己的手机型号。

iPhone 14系列中，首当其冲的是基础版的iPhone 14（128GB），其售价定为5999元。该机型搭载了A15芯片，性能强劲，完全能够应对日常使用。紧接着，是iPhone 14 Plus（128GB），其售价为6999元，相较于基础款，屏幕尺寸有所增加。至于Pro版本，它的起售价是7999元。这款机型搭载了更为先进的A16芯片，同时，它的后置摄像头也得到了升级和优化。而Pro Max（128GB）版本，售价则是8999元，其续航能力尤为出色。

我们继续看看iPhone 13系列。iPhone 13（128GB）的官方售价为5199元，性价比较高。iPhone 13 Pro（128GB）的售价则是7999元，它不仅性能卓越，摄影功能也非常出色。而且，这款手机在二手市场上销量不错，价格会根据手机的新旧程度等因素有所不同。





iPhone 12系列虽然已经上市一段时间，但销售情况依然良好。其中，iPhone 12（64GB）的售价为4699元。该款手机设计风格较为传统，能够满足大多数用户的基本需求。而且，它在二手市场上的价格并不高，因此对于预算有限的消费者来说，是一个不错的选择。

这款旧款iPhone SE3的价格并不昂贵，64GB存储容量的型号只需3499元。