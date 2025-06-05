苹果5s这款手机，记录了时代的痕迹，尽管它停产已有时日，但在二手市场上依旧颇受欢迎。对众多手机爱好者而言，它的售价是他们关注的中心。实际上，苹果5s的售价受多种因素影响，并非一个恒定的数字。

苹果5s的价格因存储容量而异，提供了16GB、32GB、64GB等不同容量选项。一般来说，容量越高，价格也就越贵。目前，在二手市场上，16GB版本的苹果5s售价大约在300至500元，32GB版本的则在500至700元，而64GB版本的价格可能介于700至900元之间。但请注意，这个价格区间可能会有所变动。





手机的外观状况对售价影响很大。如果手机表面保持光滑如初，屏幕没有划痕，机身也没有碰撞的痕迹，那么它的售价通常会比那些有明显划痕或碰撞的型号要高。比如苹果5s，如果它的外观几乎和全新的一样，它的价格可能会比那些有较明显瑕疵的型号高出100到200元。

苹果5s的正常使用状况和维修历史对售价起着关键作用。一台未曾进行过维修且各项功能正常的苹果5s，其售价通常会比那些有过维修历史的同类产品要高。一般来说，使用状况良好的苹果5s价格相对稳定；但若是曾经出现过主板故障或其他严重问题，即便这些问题已经得到修复，其价格仍会明显下降。您现在对苹果5s的售价有何看法？