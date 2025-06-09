知道苹果产品的激活时间对很多人来说非常重要，这能让我们判断设备是否全新，以及它被使用的时间有多长。而且，这还能让我们辨别是否有欺诈等不良行为发生。考虑到苹果设备在现代社会中的广泛使用，这样的信息显得特别关键，对于后续许多事情的进行有着极其重大的影响。

若要查询苹果产品的激活日期，请浏览苹果的官方网站。进入官网后，在“支持”栏目里查找保修状态查询功能，然后输入苹果设备的序列号。系统会显示该产品的激活日期以及保修期剩余时间等详细信息。以购买二手iPhone的用户为例，他们可以借此方法了解设备的具体使用起始日期。

官网之外，还有其他途径可以用来查找信息。这种方式十分便捷，你或许会好奇，为何会有这样的方法。操作起来并不繁琐，你只需要在手机上下载并安装相应的第三方应用程序，软件会指导你进行操作，你只需依照操作界面的提示，逐步输入序列号等必需信息即可。此类验机工具颇受大众喜爱，众多使用者在使用之后，普遍觉得它们极其可靠。

售后服务同样是一个可行的选项。若您对官网或第三方提供的软件不太信任，不妨将您的苹果设备带到官方指定的维修中心。在那里，您将能够迅速且权威地获取到最新、最准确的信息。工作人员会熟练地帮您查找您所购买苹果产品的首次使用记录。