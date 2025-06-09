三星手机所有型号图片

谈及三星手机的型号与图片，我需提前说明，身为一名资深的数码发烧友，我书桌上摆放着各式各样的三星手机包装盒。然而，令人不解的是，这些盒子大多空空如也，里面的手机都已赠予亲朋好友。尽管如此，这并不影响我对每一款三星手机的外观设计有着深刻的了解。

Galaxy S系列的外观设计颇具特色。自S6起，手机采用了玻璃后盖，当时令人眼前一亮，然而使用一段时间后，却发现指纹容易附着。到了S21 Ultra，后置摄像头模组设计得相当夸张，几乎像个小型的天文望远镜。每当我看到这些手机背面的照片，都会不禁思考，这究竟是手机还是相机？

Note系列的大屏与笔的搭配，对商务人士来说无疑是极大的便利。想起Note7爆炸事件，网上那些令人震惊的图片仍历历在目，但随后的Note20 Ultra又恢复了其方正硬朗的设计特色。S Pen插槽的位置格外引人注目，在官方的宣传图中，它总是被拍摄得非常精致。

关于中端机型的A系列和M系列，坦白讲，单从图片上观察，确实挺难区分的。A51和A71的后置摄像头布局几乎完全相同，只是在尺寸上略有不同。而M系列则更加明显，有时候连颜色搭配都和A系列相似，但价格却便宜了许多。

谈及折叠屏手机，Z Flip和Z Fold的展示图尤为引人注目。它们在完全展开时，宛如平板电脑一般；而当它们折叠时，则又变成了一块小巧的物体。