OPPO推出的OPPOr7手机，在外观设计上颇具吸引力，同时它还拥有优秀的拍照能力和强劲的性能，这些特点使得它在当时吸引了众多消费者的目光。

它的外观非常吸引人，边框细窄，机身看起来特别轻薄，整体线条流畅优美。制作工艺非常考究，采用金属材质使得手机的整体质感与品质得到了提升。握在手中感觉舒适，同时给人一种高端大气的印象。当年那款手机在市场上颇受欢迎，其外观设计吸引了不少人的目光。许多人拿着它上街，回头率极高。不少朋友见到后，都会好奇地询问这是哪款手机。在日常使用中，手机的外观设计也是让人心情愉悦的一个重要因素，让人在使用时更加自信地拿出手机。

它的拍照功能同样值得称赞，配备了超高像素的摄像头，拍照效果清晰度上乘。色彩和饱和度的还原都相当准确。对于喜欢拍照的朋友们来说，无论是记录生活点滴还是随手捕捉风景，OPPO r7都能基本满足大家的小需求，帮助留下珍贵的时刻。在智能手机拍照功能竞争激烈、不断发展的当下，OPPO r7的拍照功能保持在一个不错的水平，赢得了不少拍照爱好者的好评。

当时这款产品采用了性能优越的处理器，对于众多用户在使用APP、游戏等场景中表现尚可。在日常生活中，运行各类软件时，其响应速度依然能够保持基本流畅，卡顿现象极为罕见。即便频繁开启和关闭不同软件，它也能稳定运行。当然，考虑到技术发展的限制，以及与现在手机的高配置相比，其性能并非特别强劲。然而，就当年的使用情况来看，其性能足以应对大多数用户的大部分操作需求。