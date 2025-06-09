为什么都说联想电脑不好呢

许多人认为联想的电脑质量不佳，原因涉及多个层面。在配置和价格方面，很多人觉得性价比不高。曾经有一段时间，联想同配置的电脑价格比其他品牌要高很多，尤其是那些非旗舰产品线中的高溢价产品，这让消费者在购买后觉得价格与价值不符，仿佛付出了高价却未获得相应的价值。

售后服务常常遭到不少抱怨。在现实生活中，不少地方的维修点稀少，这就使得用户在维修电脑时不得不跑很远的路。此外，售后维修的价格并不透明，同样的配件在不同店铺的价格各异，这让消费者感到无所适从。更有甚者，有些维修人员专业能力不足，不仅无法准确诊断电脑问题，还频繁拖延处理时间，给消费者带来了极差的体验。





产品质量不过硬同样至关重要。许多网友表示，新购入的设备使用不久便出现了硬件问题。例如，某些笔记本电脑的屏幕出现了坏点，边框也出现了松动，甚至在使用过程中会出现黑屏等情况。这些问题对于普通消费者来说非常烦恼，不仅影响了日常使用，还需频繁往返于退换货和维修之间，这大大降低了消费者对联想品牌的满意度。

在营销领域，联想之前的公关和宣传效果不尽如人意。他们在国际市场的推广策略中存在不少不合理之处，比如同款产品在国内外市场定价差异显著。这种定价策略和市场资源的分配方式，在消费者心中留下了不佳的印象。那么，大家认为联想的问题主要出在哪些方面？