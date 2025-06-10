苹果11的价格受到多种条件的限制，这其中包括内存容量的大小、产品是否为二手、新旧程度、销售的具体时间以及销售途径等，接下来我将逐一说明这些条件是如何具体影响价格的。

苹果11手机有64GB、128GB和256GB三种不同的存储空间可供选择。当初上市时，64GB版本的价格是5499元，128GB版本的价格是5999元，而256GB版本的价格则是6799元。不过，随着时间的流逝，这些价格已经发生了变化。现在，市场上普遍有折扣，官网上的价格可能会下调10%到15%，而且不同颜色之间的价格差距并不明显。





苹果11的二手交易在市场上颇为常见。众多用户更换了新手机，导致其二手交易量大幅提升。若手机表面磨损较重或性能略有不足，其价格则会相对便宜，64GB版本的售价大概在1200到1500元这个区间。外观完好无损，性能表现优异的64GB型号，售价介于1500至2000元；128GB型号的价格则在2000至2500元之间；至于256GB型号，其价格则波动在2500至3000元。另外，价格还会因购买时间的不同而有所调整，例如在618、双11等大型促销节日，价格通常还会进一步下调，降幅在几百元左右。而且，不同电商网站和实体店铺举办的促销活动各有不同，某些实体店甚至还会提供充电器或是手机壳等赠品来吸引顾客。