诺基亚最贵的手机是哪一款

诺基亚手机中最昂贵的那款，其定价因素众多。在鼎盛时期，它推出了众多高性能或高端设计的机型。这些机型在芯片等硬件成本上存在差异，外观材质的选择也对价格产生了影响。此外，还需考虑品牌的营销策略，以及是限量版还是普通版等因素。最终，这些因素共同作用，决定了该款手机的具体价格。而最贵的那款手机，正是在综合考虑这些因素后，脱颖而出。

诺基亚早期推出了一款N91 8GB的特殊版本。从那个时代来看，它相当先进。机身配备了大量的存储空间。这种创新在现在看来可能很常见，但在当时却非常引人注目。它可以轻松地存储大量歌曲和资料，就像随身携带了一个大容量的图书馆和资料库。在功能上，这提升了手机的定价，但严格来说，它并不算是史上最贵的手机。

诺基亚Vertu在高端手机市场独树一帜。其定位高端奢华，多款产品选用蓝宝石屏幕、顶级皮革材质以及贵金属如铂金等。制作过程极其考究，每个细节都由工匠精心打磨。从独特的开机铃声到个性化的服务，无不彰显其独特魅力。此配置价格不菲，且附加价值显著，导致其价格大幅攀升，与入门级产品间的差距十分明显。

据我所知，目前Vertu Signatureobra或许正是诺基亚旗下最为高端的产品。