市场上三星手机的种类繁多，其售价因型号、配置和销售时期的不同而有所差异。价格跨度较大，从一千多元到上万元都有，能够迎合各类消费者的需求，涵盖了以下几类产品。

在基础款和中档设备领域，M系列表现抢眼，以三星Galaxy M14为例，其售价约1300元，配备5000mAh的大容量电池和Exynos 1330处理器，非常适合那些对电池续航和日常使用有较高要求的消费者；至于S系列的中低端机型，例如S21 FE，价格大约在3500元左右，拍照性能依然出色，操作体验流畅。

三星推出的这款可折叠手机是其主推产品，价格普遍偏贵。Galaxy Z Flip4的起始价格大概在7500元左右，凭借其优雅的外观和创新的折叠结构，为女性用户带来了时尚感和便捷性；与此同时，Galaxy Z Fold4的起始价格高达1万元，其大屏幕和出色的多任务处理功能，更受到商务人士的青睐。

S系列中的高端旗舰型号价格依然昂贵，以Galaxy S23 Ultra为例，其售价已超过9500元。该手机搭载了顶尖的处理器和先进的影像技术，整体性能相当卓越，因此颇受众多科技发烧友和摄影爱好者的青睐。

这些价格仅供参考，实际售价在节庆或促销活动中可能会出现调整。您对理想的三星手机价格有何看法？不妨在评论区告诉我们！