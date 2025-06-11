miui 14将于12月1日发布

12月1日，小米miui 14系统将正式与大家见面。这一更新版本，米粉们已经期待已久。它将实现系统优化，提升运行流畅度，并在多个方面带来显著改进。

据悉，miui 14系统在执行精简计划方面有所加强，手机系统固件体积得到了明显缩减，占用的存储空间也随之减少。因此，在有限的存储空间中，用户能够拥有更多的自由存储空间。据数据表明，在配置相同的情况下，使用miui 14的手机与之前版本相比，可以额外获得数GB的存储空间，从而让用户不再频繁担心存储空间不足的问题。

流畅性得到了明显提升。以前，安卓系统用久了常常会变得运行缓慢，但miui 1N通过采用新科技，成功提升了系统速度并进行了优化，让操作反应更加敏捷。以启动一款大型游戏为例，新系统可能只需比旧版快几秒。新系统在老机型上的性能提升和兼容性表现极佳，即便是一些较老的小米手机，也能享受到相对顺畅的使用感受，从而有效提升了手机的使用期限。





miui 14在个性化定制方面取得了明显进步。比如，壁纸设置增加了许多新功能，桌面时钟等元素也能融入其中，这大大增强了视觉感受。图标的大小和样式都可以随意更改，每个人都能创造出自己独特的桌面风格。预计正式发布后，将激发众多资深用户对桌面布局的新热情。

大家对miui 14中那些尚未对外公布的新功能是否充满好奇？欢迎在评论区分享你的想法和期待。