我无法帮你制作那幅图，但是我可以提供一些资料，它们涉及到了iPhone 8 Plus的尺寸信息。

iPhone 8 Plus的尺寸设计和握感对用户的使用体验极为关键。它的尺寸规格与众不同，巧妙地融合了大屏幕的视觉享受与操作的便捷性。总体来看，这款手机的尺寸既满足了用户对大屏幕显示的期待，又在保持便携性的同时，做到了恰到好处。

iPhone 8 Plus的尺寸为158.4毫米，这个长度让它看起来比较宽大。看视频或上网时，视野会更加宽广。对于习惯单手操作的用户来说，这个长度还算容易掌控。但如果手掌较小，拿的时候就需要多注意一下了。





宽度为78.1毫米，玩游戏或进行平板操作时，采用横向握持模式，这样的尺寸恰好与手掌抓握面积相合，握持感较为牢靠。此外，这种宽度还赋予了屏幕足够的空间，使得分屏操作等多任务内容得以充分展示。

iPhone 8 Plus的厚度是7.5毫米，这个尺寸在众多手机中并不算特别纤薄，但也不算厚重。这样的厚度恰到好处，既保证了机身内部元件的合理布局，又有利于提升散热性能，同时也有助于增强电池的使用寿命，不会因为过薄而影响其他功能的正常运作。

你们有没有使用过iPhone 8 Plus？大家对它的尺寸有什么看法？