四大烂机笔记本 机械革命

选择不当的笔记本电脑会大大降低使用感受，机械革命这个电脑品牌，其中一些型号存在诸多问题，被戏称为“四大差劲机型”。

机械革命推出的这款轻薄型笔记本电脑，其电池续航能力明显不够理想。通常这类产品以便携性为卖点，便于用户在外出时进行工作或学习。然而，这款电脑的实际续航时间可能只有两三个小时，对于那些频繁移动办公的用户来说，电量很快就会耗尽，不得不频繁寻找充电地点，这无疑对工作效率造成了不小的干扰。此外，该电脑的电池损耗速度较快，使用一年之后，续航能力进一步下降。

这款机械革命的游戏本在散热方面表现极差。当运行大型游戏时，硬件承受高负荷，会产出大量热能。但遗憾的是，该游戏本的散热设计存在缺陷，散热鳍片和风扇在使用过程中容易积聚灰尘，长时间下来，这一问题愈发严重。这直接导致电脑温度升高，进而引发降频和卡顿现象，严重影响了游戏体验。





机械革命某些型号的品控问题较为明显，电脑外壳的缝隙较大，制作工艺较为简陋，在运输途中稍遇震动就可能使内部零件发生位移，进而影响电脑的正常使用。此外，部分用户在收到电脑后，还发现屏幕存在坏点、漏光等问题，这些问题维修起来相对复杂。

部分型号的售后服务让人感到不安。遇到电脑故障时，客服反应迟缓，维修时间拖沓，送去维修可能需等待数周才能取回修好的电脑，这对用户的正常使用造成了很大的不便。