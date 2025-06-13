iphonex多少钱

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iPhone X的售价受多方面因素影响。最初上市时，其价格相当昂贵，64GB版本的售价高达8388元，而256GB版本更是高达9688元。这样的价格在当时算是一笔相当大的支出，许多消费者不得不攒钱一段时间后才敢购买。

几年过去了，iPhone X的售价有所降低。在二手市场上，这类手机数量众多，其中64GB版本的成色不错的iPhone X大约只需一千到两千元，价格变得非常亲民，非常适合那些预算有限但仍想尝试苹果操作系统的人们。

iPhone X虽然市场上存货不多，但仍有售。然而，其价格通常偏高。这主要是因为它不再是苹果公司的主打产品，官方已经停止销售。部分商家可能会人为抬高价格，所以在购买时一定要仔细比较，以免多花钱。

目前的情况是，购买iPhone X需要考虑个人的经济承受能力和对手机性能的具体需求。二手的iPhone X性价比高，可以体验到苹果的产品，而全新的iPhone X虽然新鲜，但价格可能更高。如果大家有购买计划，不妨多去市场看看。你认为现在iPhone X的价格公道吗？欢迎在评论区留言交流。