诺基亚曾是手机领域的佼佼者，推出了众多备受关注的手机型号，对手机行业的发展起到了至关重要的作用。它们的产品线十分丰富，涵盖了众多功能和设计，满足了各类消费者的需求。

在功能手机起步阶段，诺基亚3310被誉为经典之作。它的耐用性极强，既耐摔又耐磨。电池续航能力令人惊叹，一次充电就能使用多日。设计风格简约大方，操作简单易懂，上手轻松，深受消费者喜爱。许多人在这部手机陪伴下度过了中学时光，它承载了无数人的青春回忆。而且，手机里自带的贪吃蛇游戏已经成为了经典游戏中的佼佼者，许多玩家投入了大量的时间，目的就是为了刷新自己最高的得分记录。

诺基亚5230作为智能手机初学者的典范，其特点十分鲜明。该手机运用了触屏技术，屏幕尺寸适中，操作简单，且设计符合人体工程学。它搭载的是塞班系统，拥有一定的软件扩展能力，用户能够下载大量的实用软件和游戏。性价比高，广受消费者喜爱，因此市场销量非常不错。那时，许多学生都偏爱这款手机，用它来丰富课余时间的快乐；阅读电子书、听音乐对他们而言，变得异常简单。

诺基亚N95，N系列中的翘楚，被赞誉为经典之作。它配备了先进的拍照功能，借助卡尔蔡司认证的镜头和高清像素的传感器，拍摄效果在当时独占鳌头。在性能上，它同样表现出色，能够流畅运行多种多媒体软件。而且，它还配备了GPS导航系统，极大地提升了出行的便利性。这款手机曾深受商务人士和摄影爱好者的青睐。