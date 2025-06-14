二手苹果手机回收价格表

我无法直接为你制作那些图片，但我可以给你提供文章的全部内容。知晓二手苹果手机的市场回收价，对于我们来说，在出售手机时能有一个心理预期，以防被过低的报价所误导。回收价格会受到诸多因素的影响，下面我们就来逐一分析一下常见的手机型号及其回收情况。

查看iPhone 13系列，其中128GB版本的二手回收价格大概在3800到4200元之间，但需满足机身完好无瑕、无维修记录的条件；一旦机身出现磨损或维修痕迹，价格将降至3200到3600元。至于256GB版本，若状况理想，回收价可达到4500到4900元；若状况稍逊，价格则在4000到4200元之间。





iPhone 12系列中，128GB版本的二手机，其外观完好的价格大约在2800到3200元之间；一旦出现瑕疵，价格就会降至2200到2600元。至于256GB的型号，若外观尚可，其售价可达到3300到3600元；若品质略逊一筹，价格大致在3000元左右。这款手机系列已投放市场一段时间，由于性能稍显不足，因此售价较为亲民。

iPhone 11系列的首批产品里，128GB版本的机型在外观设计上颇具吸引力，回收价格大致在1800到2200元之间；而那些外观不那么抢眼的型号，回收价格则大约在1200元左右。