小米mix3参数详细参数

小米Mix3手机备受关注，它在性能方面既表现出色，又独具匠心。现在，我将逐一详细介绍它的主要参数。

小米Mix3在屏幕设计上采用了6.39英寸的AMOLED屏幕，其分辨率达到了2340×1080像素。屏幕的宽高比大约是19.5:9，这样的比例带来了宽广的视觉享受。在使用过程中，尤其是观看视频等日常活动时，这种设计能让人有更深入的观影体验。屏幕的色彩表现既多样又具有高对比度，并且还配备了护眼模式，能有效减少对眼睛的伤害。

处理器上，小米Mix3搭载了骁龙845处理器。这款处理器性能卓越，轻松应对各类大型游戏及日常应用。它强大的多核处理能力，让手机在多任务操作中表现优异，显著减少了卡顿情况。以《王者荣耀》为例，该游戏在手机上运行时，画面流畅，操作感极佳。此外，6/8GB的运行内存，以及128/256GB的存储空间，这些配置完全能够应对大多数用户的使用需求。

拍照配置上，这款设备搭载了1200万像素加1200万像素的双摄像头组合，而主摄像头更具备四轴光学防抖技术。拍摄出来的照片效果相当出色，不论是在何种环境下，都能捕捉到清晰且色彩还原度高的画面。特别是在拍摄风景时，画面中的细节和色彩都被完美保留。至于前置的2400万像素摄像头，自拍效果同样令人满意。