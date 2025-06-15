诺基亚带收音机的型号

诺基亚生产的手机中，有很多款配备了收音机功能。这些手机曾因收音机功能而给用户带来了丰富多彩的信息和娱乐享受。在功能手机盛行的年代，收音机功能被视为基本配置之一，深受广大消费者青睐。

诺基亚5310XM是一款颇具特色的收音机手机。它隶属于XpressMusic系列，主打音乐体验。机身设计轻薄便携，非常适合随身携带。而且音质表现相当不错。收音机操作简单，只需将耳机插入即可当作天线使用，轻松收听广播。当年，许多年轻人喜欢一边散步一边用它收听广播，享受悠闲时光。在校园里，也有很多学生用它来学习英语等课程。

诺基亚6300也具备这项功能。该机型的设计风格简约，采用经典的直板设计，既坚固又耐用。屏幕显示效果清晰，按键操作起来手感舒适。收音机的性能稳定，能够搜索到众多电台。这款手机颇受欢迎，无论是上班族在上下班的路上，还是老人在家中休息时，都能用它来收听新闻、故事等节目。

诺基亚2730c售价合理，内置收音机功能实用。其电池续航出色，非常适合经常使用收音机功能的人。对于那些不特别追求高端配置的普通用户，这款手机性价比颇高，能有效满足日常收听广播的需求。若你了解其他带有收音机的诺基亚型号，欢迎在评论区分享。