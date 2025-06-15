我没办法帮你生成相关图片，但我可以为你完成文章写作。

iPhone 7的市场价格受多种因素制约。例如，其外观的新旧程度、存储空间大小以及购买渠道等，都会引起价格的大幅波动。一般来说，二手的iPhone 7在价格上更具吸引力，对于那些资金有限却想体验苹果操作系统的消费者来说，这无疑是一个值得关注的选择。

在二手市场上，64GB的iPhone 7只要外观保养得宜，没有明显的划痕或撞击痕迹，且各项功能正常，其价格大概会在800到1200元这个区间内波动。如果是128GB的版本，价格大概会在1000到1400元之间。如果设备存在轻微的外观瑕疵或者使用痕迹比较明显，那么它的价格可能会更低。





新款手机热销，但全新未拆封的iPhone 7却很难买到，且价格普遍偏贵。若有幸遇到卖家出售全新的手机，64GB版本的价格大概在1800到2200元，而128GB版本的价格大约在2000到2500元。但购买时一定要仔细辨别是否为翻新机，同时要对手机的相关信息进行认真核对。

除了官方销售途径和正规二手市场，有些个人商家也在售卖iPhone 7，价格上相对更为多变。但这类商品的质量和售后服务通常难以确保。在购买前，一定要对市场情况有全面的认识，以免高价购入不合适的产品。