苹果7plus多少钱

苹果7 Plus是一款广受好评的型号，其二手市场上的售价受机身状况、存储大小等多种因素影响。过去，它是市场上颇受欢迎的手机系列之一。虽然如今它的受欢迎程度有所减少，但对于预算有限但仍想体验苹果操作系统的消费者来说，它依然具有不小的吸引力。接下来，我将从多个方面对苹果7 Plus的二手售价进行深入分析。

苹果7 Plus 32GB版在市场上，若外观完好、屏幕无损、无显著划痕，电池状态良好且健康值在80%以上，其价格大概在700到1000元之间。有些个人用户转卖时价格可能会稍低，而那些经过检测和维修后在平台上重新上架的商品，价格可能会相对更高。

苹果7 Plus的128GB型号，若各项性能正常，外观无明显缺陷，其售价大约在900元至1200元这个范围内。在市场上，那些更新一些且配件齐全的，价格可能接近这个区间的最高点；而那些状况稍差的，成交价则会相对便宜一些。





256GB的版本存储空间更大，但数量不多，因此价格也会稍微高一点；只要电池和外观等基本条件过得去，价格大概会在1100到1400元之间变动。总的来说，在购买前大家一定要做好充分的对比。

这些信息大体上展示了苹果7 Plus在二手市场上的价格变化情况，如果您打算购买或者出售这款手机，或者对这方面的问题有所疑惑，欢迎在评论区留言进行交流。