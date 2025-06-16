苹果手机价格一览表2022

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2022年，苹果公司生产的各类手机型号间价格差异显著。以入门级产品iPhone SE 3为例，64GB内存的版本售价3499元，128GB版本则是3899元，而256GB版本的价格更是高达4699元。尽管价格不菲，但该手机依旧保留了其轻巧的机身设计，并且搭载了较为先进的处理器。对于那些不太注重电池使用时间、更喜欢小尺寸手机并且手头预算有限的用户而言，iPhone SE 3无疑是个不错的选择。





在中等价位范围内，iPhone 13系列受到了广泛的喜爱。具体来看，128GB版本的售价定位在5999元，256GB版本的售价则是6799元，至于512GB版本，其售价更是高达8399元。iPhone 13 Pro的128GB款售价为7999元，256GB款则是8799元，到了512GB款，价格就上升到了10399元，而顶级的1TB款更是高达12099元。和iPhone 13相比，它的摄像能力更加强大，屏幕的显示效果也更加出色。

iPhone 14系列和iPhone 13 Pro Max均为高端手机。特别地，iPhone 14中的128GB存储容量版本，其价格是……