摩托罗拉328上市时间及价格

摩托罗拉328在手机行业的发展历程中占据一席之地。该产品在市场上的推出及其定价，对于研究那个时期的手机市场情况，具有不可忽视的参考意义。

1998年，摩托罗拉328正式投放市场。那时，手机尚未像如今这般广泛流行，各项功能也还处于初级阶段，拥有一部手机对许多人来说是一种期待。凭借其技术和品牌上的优势，摩托罗拉在市场上有着举足轻重的地位，而328的问世，为众多消费者提供了新的选择。

摩托罗拉328在上市之初定价偏高，大约在4000元上下。当时大多数人的收入并不丰厚，这个价格几乎等同于一些人几个月的薪水，只有那些经济状况较好的消费者才能负担得起，对于普通工薪族来说，购买这部手机确实不易。





市场竞争日益激烈，技术也在不断进步，这使得众多品牌的各式手机不断出现。摩托罗拉328的价格也随之降低。最终，价格降至2000至3000元之间，使得更多消费者有能力购买。这种价格下降使得更多的人体验到了手机通信带来的便利。

知晓摩托罗拉328的发售日期和价格调整，不禁让人对手机行业的迅猛发展感到惊讶。你是否曾拥有过这款摩托罗拉328手机？不妨在评论区留下你的回忆，和大家一同分享！