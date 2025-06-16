苹果14发售价格一览表

苹果14系列包括了苹果14、苹果14 Plus、苹果14 Pro以及苹果14 Pro Max这四种不同的型号。这些型号的内存容量不尽相同，同时价格也有所不同。在您决定购买之前，弄清楚这些价格信息是非常关键的。接下来，我将呈现一份详尽的表格，帮助大家了解这些产品的具体价格。

苹果14是该系列的基础款，有128GB、256GB和512GB三种存储容量可供选择。售价方面，128GB版为5999元，256GB版为6899元，512GB版则是8699元。这款手机配备了A15芯片，性能尚可，对于预算有限且对手机功能要求不高的用户来说是个不错的选择。





苹果14 Plus的价格略超出了基础款。它提供了128GB、256GB和512GB三种不同的存储容量供选择。具体来看，128GB版本的售价是6999元，256GB版本则是7899元，而512GB版本的价格达到了9699元。此外，该手机的屏幕尺寸较宽大，且电池续航能力强，特别适合那些喜欢使用大屏幕手机的用户。

最后，让我们关注这两款Pro系列的产品。苹果14 Pro的128GB版售价为7999元，256GB版的价格则是8899元，而512GB版的价格上升到了10699元。至于最高配置的1TB版，其价格更是高达12499元。