苹果公司生产的iPhone 8手机颇受欢迎，其在配置和性能方面表现相当出色。这款手机继承了苹果一贯的设计理念和高端品质，给用户带来了独特的使用体验。

查看屏幕，iPhone 8搭载了4.7英寸的视网膜高清屏幕，分辨率为1334 x 750像素，每英寸像素数达到了326 ppi，画面既清晰又生动。色彩还原精准，自然，无论是浏览图片还是观看视频，都能提供良好的视觉享受。即使在阳光明媚的户外，屏幕依然保持很高的可读性。

这款手机在性能上十分出众，搭载了A11仿生处理器，运用了64位架构设计，还加入了神经网络加速器。它的图形处理速度比A10 Fusion提升了整整30%。在使用时，不论是启动各类应用还是运行大型游戏，都能明显感觉到其快速的反应和流畅的操作，充分展示了其卓越的计算能力。





摄像头配置上，其后置摄像头为1200万像素，光圈达到了f/1.8。它搭载了光学图像防抖技术，使得拍照时模糊情况大大减少。不管光线好坏，都能拍出清晰且色彩还原度高的照片。而且，它还支持多种拍摄模式和编辑功能，完全能够满足用户不同的拍摄需求。

电池等组件中配备了锂聚合物充电电池，此电池支持快速充电，仅需30分钟就能将电量充至大约50%。而且，该设备还支持无线充电，使用起来既方便又快捷。另外，它还拥有防水防尘的功能，防护等级达到了IP6标准。