我无法直接帮您根据关键词生成图片，但可以给您列举iPad的几种常见款式，并大概说明它们的价格。iPad的型号众多，每种型号在功能上和价格上都有所区别，能够迎合不同消费者的需求。

基础款的iPad价格合理，操作简便。以2023年的新款为例，它搭载了A14芯片，配备了10.9英寸的Liquid视网膜显示屏，64GB存储版本的售价大约在2499元左右，而256GB存储版本的售价则大约是3699元左右。这样的配置非常适合预算有限的朋友，尤其是那些主要使用它上网课和看视频的用户。

iPad Air系列定位高端。2023款iPad Air搭载了M1芯片，屏幕尺寸为10.9英寸的Liquid视网膜显示屏，表现出色。64GB存储空间的售价约为4799元，256GB存储空间的售价则大约在5999元左右，这样的配置非常适合那些对性能有一定要求的学生和上班族。





iPad Pro是一款定位于高端市场的产品。在2022年，它推出了11英寸的新款。这款11英寸的iPad Pro，128GB存储配置的售价大概在6799元左右，若是256GB版本，价格则会升至7999元左右。至于12.9英寸的版本，其价格则相对更高一些，128GB存储配置的售价大约在9299元左右。该设备配备了功能卓越的M2处理器，显示效果极佳，所以经常受到设计师等职业人士的青睐。

iPad mini体型小巧，携带起来十分方便。到了2023年，这款iPad mini升级配备了A15芯片，并且……