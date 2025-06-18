小米4搭载了5英寸的1080p全高清显示屏，画面清晰且细节丰富，日常使用时视觉效果相当不错。该机使用的处理器是骁龙801，再配上3GB的运行内存，无论是处理多任务还是运行大型游戏，都能保持较为流畅的表现。系统方面，它运行的是MIUI，功能全面，操作界面简洁方便，而且针对不同使用场景进行了众多优化。存储配置上有16GB和64GB两种选择，但遗憾的是，它并不支持内存卡的扩充。

小米4在拍照功能上，配备了1300万像素的后置摄像头，使用了索尼IMX214传感器，成像效果出色；其光圈较大，即便在昏暗环境中也能呈现良好的效果。前置摄像头达到800万像素，对于喜欢自拍的朋友来说，完全足够使用。此外，相机还支持多种拍摄模式和功能，例如全景模式和美颜自拍等。





电池的容量是3080mAh，相较于同类产品不算突出，不过它支持快速充电，这有助于缩短充电所需的时间。手机的机身设计颇具特色，使用了不锈钢金属边框，使得外观看起来更为精致，同时握感也相当舒适。系统内置了一些独特功能，比如米键可以设置成自定义的快捷操作，既方便又实用。

在网络支持方面，该手机兼容联通3G、电信3G及中国移动2G，版本丰富，能够满足各类用户的需求。同时，它还支持WiFi，采用802.11ac协议，上网速度较快。小米4性价比突出，对于那些追求高性能但预算有限的用户而言，它确实是一款值得考虑的选择。