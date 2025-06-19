尼康d7100和d7200区别

尼康品牌旗下的D7100与D7200两款机型备受瞩目，接下来，我们将对它们之间的具体差异进行详细介绍。

D7100在画质呈现方面使用了2410万像素的APS-C格式CMOS传感器，并且没有配备低通滤镜，这使得画面具有很高的锐度。D7200同样配备了2410万像素的APS-C传感器，不过它在处理算法上进行了优化，因此在暗光环境下对成像噪点的控制更为出色，画面的纯净度也有所提升。举例来说，在拍摄星空这类题材时，D7200的表现尤为突出。

性能参数存在差异。D7100的连拍速度可达6张每秒，这在同等级别的相机中算是较快的。而D7200的连拍速度则进一步提升至6.5张每秒，这使得它能够捕捉到更迅速的动作画面。例如，在拍摄体育比赛等快速变化的场景时，D7200的表现更为出色。





在功能配置方面，D7200进行了升级优化。其所有对焦点均采用了十字型设计，这使得在复杂光线等环境下，对焦的精度和速度都有了显著提高。相比之下，D7100的部分对焦点仍然是普通的。此外，D7200新增了WiFi功能，使得照片的分享和传输变得更加便捷，而D7100则需要额外连接设备才能实现这一功能。

外观和价格方面，两者看起来相仿，但D7200在握持的舒适度上略胜一筹。至于D7100，它在这方面似乎稍逊一筹。