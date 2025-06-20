联想笔记本型号及年份对照表

联想的笔记本电脑产品种类繁多，每年都有新款式问世，这些型号各自具备独特的性能和功能。若能拥有一份详尽的联想笔记本型号与年份的对照表，无疑能让大家在挑选或了解产品时更加得心应手。

在2010年至2012年的早期阶段，联想推出了几款经典机型，包括Ideapad Y470和ThinkPad X220系列。其中，Ideapad Y470以其时尚的外观设计而受到欢迎，主要面向娱乐影音市场，深受年轻学生们的喜爱。另一方面，ThinkPad X220则是一款商务笔记本，采用全金属外壳，以其稳定的性能和出色的续航能力著称，非常适合商务人士在出差和办公时使用。





2014至2016年间，联想推出的小新系列开始受到关注，其中小新Air 13等型号以其轻薄便携的特点和高性价比赢得了市场认可，满足了人们日常办公和轻度娱乐的需求。与此同时，联想还推出了Yoga系列，该系列拥有独特的可翻转屏幕设计，能够实现平板和笔记本两种使用模式，适用于多种办公和娱乐场景。

2018至2020年间，联想的拯救者系列笔记本表现突出，比如R7000和Y7000P等型号，它们配备了强大的处理器和显卡，为游戏爱好者提供了出色的游戏体验。在商务笔记本领域，联想的ThinkPad T480等型号在继承ThinkPad一贯的高品质的同时，也对其性能和电池续航能力进行了显著提升。