相机的二手回收价格受到品牌、型号、新旧程度以及市场供需等多种因素的共同影响。不同状况的相机在回收市场上的价格差异较大，接下来，我将为大家简要介绍其大致的回收价格情况。

入门级的单反相机，诸如佳能的100D和尼康的D3400，若它们崭新如初、功能完备且使用频率不高，其回收价格大致在800至1500元区间。然而，一旦相机表面出现细微划痕或使用频率较高，回收价可能降至500至800元。在二手市场，此类相机的供应量较大，故而它们的价格优势并不十分突出。





中高档单反相机的回收价格通常不低。以佳能5D4和尼康D850为例，这些机型凭借卓越的性能，赢得了众多专业摄影师的青睐。只要相机状况保持良好，磨损不多，其回收价格就能达到7000至10000元；如果相机有些磨损但功能依然完好，回收价大概在5000至7000元。即便作为二手商品，这些相机的实用价值依然很高。

微单相机的回收价值会根据其档次来划分。以索尼A6000为例，这款属于入门级的产品，只要保养得当，其回收价格大概在1200到1800元；但若出现明显的磨损痕迹，价格则会下降到800到1200元。至于那些高端机型，例如佳能R5，若使用时间较短，其回收价值自然也会有所差异。