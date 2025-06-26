目前市面上，三星的折叠手机颇受关注，这些机型因型号各异、性能配置不同，价格也各有千秋。它们既能满足商务人士的办公需求，也成为热衷于科技体验消费者的优先选择。接下来，我们将详细了解一下这些产品的价格情况。

三星Galaxy Z Fold4作为主打产品，其大屏可折叠设计以及卓越的硬件配置，为用户带来了极佳的使用体验。该机在外观上颇具匠心，搭载了高性能处理器，非常适合商务人士使用。基础配置12GB+256GB的售价约为12999元，而更高配置的12GB+512GB版本，价格则大约在14999元左右。





接下来是三星Galaxy Z Flip4。它拥有精致的外观和垂直折叠的结构，风格前卫，颇受那些追求独特个性的消费者青睐。这款手机让用户能够体验到与众不同的拍摄视角，例如在进行Vlog拍摄时特别方便。8GB+128GB配置的售价大约在8499元左右，而8GB+256GB配置的售价则大约在9499元左右。

三星Galaxy Z Fold5，作为最新推出的可折叠手机，重量比上一代更轻便，外观设计也更加精致，操作体验更为顺滑。它的12GB+256GB配置版售价为13999元，而12GB+512GB配置版的价格则是15999元。若您对这款三星的可折叠手机感兴趣，或者持有不同的看法，欢迎提出。