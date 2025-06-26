三星Note 4是针对中高端市场推出的手机。该款手机搭载了当时三星最前沿的技术，无论是性能、显示质量还是摄像能力，都表现得相当出色。在配置上，它具备许多显著特点，正因如此，在上市后，它吸引了大量消费者的目光和喜爱。

三星Note 4搭载了性能出众的处理器，该处理器采用四核设计，主频更是达到了2.7GHz。这样的配置使得设备在执行多任务时能够保持流畅，无论是畅快游玩大型游戏还是并行运行多个应用，都能轻松应对。而且，它配备了3GB的运行内存，这对于后台程序的稳定性有着显著的提升作用。机身设有16GB、32GB、64GB三种容量选项供消费者选择，并且兼容MicroSD卡扩展功能，最高可扩展到128GB，这完全能够满足用户对存储大量文件和数据的需要。





三星Note 4配备了5.7英寸的2K分辨率屏幕，画面清晰度极高，色彩还原准确。不论是观看高清电影还是浏览图片，都能带来极佳的视觉体验。屏幕亮度充足，对比度优秀，即使在户外强烈阳光下，内容依然清晰可见。此外，Super AMOLED技术使得屏幕色彩更为鲜亮，尤其是在黑色表现上，其纯净度尤为出色。

三星Note 4的显著特点是其相机功能，尤其是其后置摄像头，它具备1600万像素的高清成像能力，光圈值达到了f/2.2，能够捕捉到非常清晰和细腻的图像。自动对焦功能既快速又高效，即便是在光线较暗的环境中，也能保证照片的清晰度，不会出现模糊。此外，前置摄像头配备了370万像素，完全能够满足日常拍照的需求。