联想S5手机性价比较高。它的价格实惠，而且功能齐全，能够满足日常使用需求，甚至包括一些高级功能。在众多竞争者中，它也有其独特的优势。

联想S5的设计风格简洁而前卫。机身线条自然流畅，提供多种色彩供消费者挑选。正面配备了一块尺寸适宜的屏幕，屏幕占比较高，基本可以满足用户对大屏视觉体验的追求。背面材质触感舒适，同时具备一定的抗指纹性能。手机四个角落圆润饱满，握感舒适，对于追求外观时尚且实用性的消费者而言，无疑是一个不错的选择。

联想S5在同价位机型中性能表现不错。该机配备了多任务处理能力强的处理器，使得运行各类应用软件都很顺滑。无论是日常的微信聊天、观看视频，还是玩一些简单的游戏，手机都能轻松应对。此外，它的电池续航能力也相当不错，无需频繁充电，完全能够满足用户一整天的正常使用需求。





联想S5的拍照功能十分出色。其搭载的摄像头像素高，能捕捉到清晰的照片，色彩还原也相当准确。在拍摄风景时，画面色彩丰富且细腻；而在人像摄影上，它还具备美颜功能，且人物细节处理得当。对于喜欢用拍照记录生活的人来说，这款手机非常合适。

大家对联想S5这款手机的评价怎样？有没有朋友使用过配置相近的手机？不妨在评论区交流一下。