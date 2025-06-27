诺基亚n86当年多少钱

诺基亚N86在智能手机的发展历程中备受瞩目。这款手机以其出色的拍照功能和出色的性能，吸引了大量消费者的喜爱。初上市时，因其高端的市场定位和当时较为先进的技术配置，其价格也相对较高。

2010年左右，新推出的诺基亚N86行货版在各大零售店和正规商场均有销售，其售价普遍高于4000元。与此同时，市场上的多数智能手机价格大多在2000至3000元区间，即便是魅族M9在官方预售的价格也仅为2499元。N86配备了500万像素的高清前置镜头，同时拥有800万像素的卡尔蔡司认证后置摄像头，凭借这些配置，在同类产品中脱颖而出，吸引了大量消费者的目光，并促成了他们的购买行为。





2011年年末，市场竞争变得越发激烈，新型手机不断涌现，这使得诺基亚N86的价格开始呈现出下滑的态势。当时，该手机的官方标价大约在3000元左右。与此同时，在二手市场上，价格则相对亲民，只需1500至2000元即可入手，这一特点吸引了众多预算有限但注重拍照效果的消费者。比如，许多学生群体就会考虑购买价格下调后的N86。

进入退市环节后，市场上充斥着翻新的手机，这其中有不少是积压的库存机，价格甚至低至大约1000元。但是，这些翻新机的质量参差不齐，这也是低价背后大家不得不面对的一个问题。