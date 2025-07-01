三星i9100是一款广受瞩目的手机。它的问世，让众多人对手机性能和功能有了全新的认识。在当时，它的参数配置堪称强大。

在屏幕配置上，三星i9100配备了4.3英寸的Super AMOLED Plus显示屏。其分辨率高达800×480像素，显示效果非常出色，色彩鲜明，对比度强烈，视角宽广。与传统屏幕相比，它能展现出更为细腻和逼真的画面。无论是浏览网页，还是观看视频或玩游戏，这块屏幕都能提供良好的视觉享受。





在性能方面，这款设备搭载了Exynos 4210双核处理器，其主频达到了1.2GHz。同时，它还配备了三星公司生产的Mali - 400 MP图形处理器。它具备出色的多任务处理能力，运行起来非常流畅，可以轻松运行各种主流智能手机应用和游戏。此外，它还内置了1GB的运行内存，并且提供了多种存储容量版本，能够满足不同用户的需求。

三星i9100的一大特色是配备了摄像头，具体来说，它拥有一个800万像素的后置摄像头和一个200万像素的前置摄像头。后置摄像头具备自动对焦和连拍等实用功能，还能拍摄1080p的高清视频。在当时，其拍摄的照片和视频质量足以与一些入门级数码相机相媲美，确保了生活中每一个美好的瞬间都能被清晰捕捉下来。