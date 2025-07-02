诺基亚2004年手机型号

2004年，诺基亚推出多款特色鲜明的手机型号，这些型号不仅体现了那个时期的技术实力和设计理念，而且也在手机的发展史上留下了深刻的痕迹。

2004年，诺基亚6600正式亮相，作为一款智能手机，它凭借Symbian操作系统为用户提供了丰富的软件应用体验。在外观设计上，其线条既硬朗又流畅，按键布局也相当合理。折叠式的设计让这款手机更具时尚气息。摄像功能同样表现不俗，满足了当时人们对于生活记录和多媒体娱乐的需求。它能够拍摄出高分辨率的照片，给用户带来了许多乐趣。

诺基亚3220凭借其生动丰富的外观设计，吸引了众多年轻消费者的目光。机身小巧，便于随身携带。色彩丰富，如红色、蓝色等，尽显时尚气息。内置的音乐播放功能，满足了用户对音乐的热爱。同时，它还配备了FM收音机，为日常出行提供了消遣的好选择。此外，它具有良好的耐用性，深受学生和年轻上班族喜爱。

诺基亚7610同样不容小觑，该手机凭借其独特的圆形造型设计显得格外引人注目。它不仅是一款智能手机，而且在性能方面表现相当稳定。它配备了较大的屏幕和丰富的功能配置，无论是拍照还是多媒体功能，都表现得相当出色。当时，许多商务人士都对它情有独钟，因为它能够轻松处理一些简单的工作事务，既方便又实用。

2004年，诺基亚推出的这些手机型号各具特色，无论是功能设计还是外观风格，都展现出独特的魅力。