苹果6一经上市，便吸引了众多目光，其性能在那个时代尤为突出。该机在设计上别具一格，具体尺寸为长138.1毫米，宽67毫米，重量仅有129克，整体给人一种小巧轻巧的感觉。屏幕的尺寸是4.7英寸，这个尺寸非常适合日常使用。它不仅符合人体工程学设计，而且操作起来既轻松又省力。握在手里，感觉非常舒适。因此，它非常适合携带外出和日常使用。

在性能方面，苹果6同样表现优异。它搭载了A8处理器，并且配备了M8协处理器，这样的配置让它的运行速度非常快。无论是启动应用，还是运行大型内存游戏，它都能轻松应对。而且，它还配备了PowerVR GPU图形处理器，这进一步提升了它的图形处理能力，为用户带来了流畅的视觉体验。就算是当时火热的3D游戏，也能轻松驾驭，极少出现卡顿现象。





苹果6的拍照效果相当出众。它的后置摄像头像素达到了800万，每个像素点尺寸为1.5微米，光圈大小为2.2，并且支持全景拍摄。这些特点使得该手机能够捕捉到非常出色的照片，即便是在光线明暗差异很大的环境中，也能准确还原色彩和细节，并且具有很高的宽容度。前置摄像头配备了120万的有效像素，这个像素数不算特别多，但成像效果还是不错的，非常适合日常的自拍需求。