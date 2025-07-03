换了新手机怎么连接打印机

换了一部新手机后，连接打印机确实让日常打印变得轻松许多。实际上，只需遵循正确的操作流程，就能顺利完成连接。

需要先搞清楚打印机所支持的连接类型。目前市面上许多打印机都支持WiFi、蓝牙以及USB连接。这一点非常重要，比如如果打印机仅支持WiFi连接，而你却尝试使用蓝牙连接，那结果必然是失败的。你可以查阅打印机的说明书或者包装盒，通常这些地方都会有相应的信息。通过这些渠道获得的数据是精确可信的，确认之后，再依据这些数据判断你的新手机是否具备相应的连接功能。

若打印机具备WiFi连接功能，便将之与手机接入同一WiFi网络。需先激活打印机的WiFi功能，大多数机型在控制面板上设有开启按钮。然后进入手机设置，选择“WiFi”选项，搜寻打印机的WiFi名称并连接，准确输入密码即可实现连接。最后，在打印机APP中，依照提示搜索设备，找到打印机并点击连接。





连接蓝牙前，需先激活打印机上的蓝牙开关，这通常可以在打印机设置中找到。然后，在手机上开启蓝牙功能，查找周围的蓝牙设备，找到打印机名称后，进行配对。配对时，可能需要输入一个验证码，只需按照屏幕提示操作即可。一旦连接成功，你就可以在手机上启用打印功能，并选择使用这台蓝牙打印机进行打印。

若您打算通过USB接口连接，请用USB数据线将打印机与手机相连。同时，请确保您的手机具备OTG功能，或者您可以购买一个OTG转换器。