摩托罗拉的Aura手机风格鲜明，其造型设计别具一格，屏幕呈圆形，制造工艺高超，更拥有高端奢侈品的气质。尤其是它那旋转翻盖的机械美感，令人难以忘怀。此外，它还融入了高科技元素，因此在当时的市场上赢得了地位和良好的口碑。

摩托罗拉Aura的设计十分出色。它的圆形屏幕设计大胆且新颖，在市场上独具特色。46毫米的不锈钢表体，配上瑞士名表工艺制作的表冠，质感十足。旋转翻盖的工艺是其一大亮点，开关时的流畅动作和机械感，让人仿佛感受到时间的放缓。这样的外观设计，让Aura不仅仅是一个通讯工具，更像是一件时尚的饰品，拿在手里，回头率极高。





在性能上，该设备使用了自家研发的处理器，虽然现在看来表现一般，但当时尚能应对日常通信和基础的多媒体应用。它配备了2GB的存储容量，兼容蓝牙、USB等多种连接手段。配备的300万像素摄像头足以应对基本的拍照和记录需求。此外，电池续航能力良好，基本可以保证一天的正常使用。

从消费者的反馈和市场表现来看，这款手机主要针对的是高端用户群体和手机收藏者。其高昂的价格正是其高端定位的体现。自上市以来，众多追求独特品味和优质体验的消费者纷纷被吸引。同时，它的收藏价值也得到了广泛的认可。然而，随着智能手机技术的不断进步，这款手机功能单一的问题逐渐显现出来。