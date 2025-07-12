华为所有手机型号图片及价格

华为生产了多款手机，其价格区间宽广，能够迎合不同消费者的需求与经济能力。不同型号的手机，其价格和配置也有所区别。以下列出了一些典型型号，并附上相应的图片及价格详情。

华为P60系列在影像技术方面有着显著优势，其中P60的起售价为4488元，而P60 Art的起售价则高达7988元。该系列手机在外观设计上显得优雅且精致，机身轻薄，握感十分舒适。它搭载了超聚光XMAGE影像系统，即使在光线不足或环境复杂的情况下，也能捕捉到高清且自然度高的照片，非常适合那些对摄影有较高要求的文艺爱好者。此外，它的配色相当独特，每一种颜色都能带来不同的视觉体验。





华为Mate 60系列备受关注。其中，Mate 60的定价为5999元；Mate 60 Pro的起售价为6999元。该系列在通信领域应用了第二代北斗卫星技术，具备出色的安全性能和良好的信号表现。即便是在信号较为薄弱的野外等复杂环境中，它也能有效发送信息并实现精确的位置定位，非常适合商务人士和户外运动爱好者使用。此外，它的外观设计辨识度高，显得非常大气。

华为nova 11系列针对年轻群体量身打造。在这个系列中，nova 11的定价为2499元，而nova 11 Pro的定价则是3499元。这些手机以其甜美、活泼的设计风格受到欢迎，前置摄像头功能强大，拍摄出的人像照片自然且生动。