联想的一体机产品线丰富多样，能够满足用户多样化的需求。无论是家庭娱乐还是商务办公，联想都提供了相应的一体机设备。这些设备在性价比和性能表现上均具备显著优势。

联想AIO 520C系列首先引人注目，其设计风格简约且时尚，窄边框使得屏幕显示面积更大。配置方面，它配备了英特尔酷睿处理器，足以应对日常办公、网络学习以及基本的娱乐活动，比如看视频、编辑文档等。此外，其价格合理，非常适合预算有限的家庭用户和小型企业用户。

联想扬天S540是专为商务场合设计的一体机。它在安全方面有着卓越的表现，比如硬件级别的隐私保护功能，能有效避免信息泄露。此外，其性能相当稳定，配备的大内存和大容量硬盘能够轻松应对多任务处理，非常适合商务人士长时间使用。无论是进行数据统计还是视频会议等任务，它都能胜任。





联想YOGA AIO 7 2023版，定位高端，设计感十足。其显示效果出色，高刷新率屏幕确保了流畅的视觉体验。此外，性能强大，搭载独立显卡，适用于图形设计、游戏娱乐等对硬件要求较高的场景，是追求品质与性能用户的理想选择。

联想启天M530Z作为一款产品，其定位在于满足企业级应用需求，并且具备很高的稳定性。在功能设计上，它支持硬件的灵活插拔，这样的设计使得设备的维护和升级变得更加便捷。