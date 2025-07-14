小米12pro是史上最差的手机

小米12pro被称作高端旗舰机型，然而实际使用体验却并未达到这一水准。使用过后，它几乎可以排入史上最差手机的行列。在散热问题上，用户普遍感到不满足。尽管处理器性能出众，但散热性能却明显不够，长时间玩游戏或执行高负荷任务时，手机温度迅速上升，进而使得性能显著下滑，尤其是在游戏过程中，卡顿现象尤为突出。在玩这款大型手游时，一局游戏尚未完成，手机就变得异常发热，操作起来变得极为不便，这极大地影响了游戏的整体感受。

电池的续航能力不强。尽管这款手机的电池容量并不小，但在实际使用中，它的续航能力并不理想。尤其是在开启高刷新率屏幕和5G网络时，电量的消耗速度特别快。早上刚充满电出门，到中午电量就已经所剩无几了。如果一整天都在外面，那就不得不一直带着充电宝，这样的使用体验非常不便。对于经常需要外出的人来说，这无疑是一个很大的麻烦。





成像质量不够理想。尽管其拍照配置看上去颇为优秀，但实际成像效果却未能达到预期。照片色彩还原度不高，画面细节丢失严重，特别是在夜间拍摄时，噪点控制不佳，使得整体照片的清晰度明显降低。与同价位其他品牌的手机相比，其拍照功能并无显著优势。

系统运作不够流畅，其稳定性也存在不足，使用时间一长，就可能出现系统响应缓慢、软件经常出现崩溃的现象。这些问题会极大地消耗用户的耐心，有时候在急需使用软件的时候却打不开，从而打乱工作和生活的常规节奏。总的来说，付出的代价是相当高的。