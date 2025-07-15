诺基亚所有手机大全图

诺基亚手机的发展历程生动反映了移动通信行业的演变，历经从功能机向智能机的转变，其间推出了众多经典款型。本文将带您回顾诺基亚手机的全线产品，包括从早期的功能手机、采用Symbian系统的智能手机，到基于Windows Phone系统和最新的安卓系统的智能手机。

诺基亚推出的首款手机以其耐用性著称，以3310为例，该机型全球销量超过了一亿部，成为了功能手机时代的佼佼者。与此同时，5110和8210等系列手机也因出色的信号质量和超长的电池续航而广受欢迎。在功能手机盛行的年代，诺基亚的产品种类繁多，涵盖了直板、翻盖、滑盖等多种设计风格。

智能机时代到来之际，诺基亚发布了N系列与E系列手机，搭载Symbian操作系统，涵盖了N95、N97、E71等多款机型。这些手机在2000年代后半段颇受欢迎，在全球范围内备受喜爱。特别是N95，它集成了500万像素的摄像头、GPS导航系统以及丰富的多媒体功能，被赞誉为那个时代的“手机之王”。然而，iOS与Android系统的崛起，使得Symbian系统在市场上逐渐失去了其竞争力。

2011年，诺基亚与微软联手，推出了配备Windows Phone系统的手机，比如Lumia 800和Lumia 920等。这些手机凭借出色的拍照性能和直观的Metro UI界面，吸引了大量消费者的目光。不过，由于应用生态不够完善，它们最终未能扭转市场下滑的态势。2016年，诺基亚将品牌授权交给了HMD Global。接着，这家公司开始着手制造运行安卓系统的智能手机。这些手机涵盖了Nokia 6等多个型号。